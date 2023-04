Update am Abend : Türkische Wahllokale in Deutschland geöffnet

Die hohe Inflation in der Türkei und die weiterhin trudelnde Wirtschaft kratzen an Erdogans Image als Krisenbewältiger. Und auch die Folgen des verheerenden Erdbebens im Februar dieses Jahres, bei dem 57.000 Menschen ihr Leben verloren, wird Auswirkungen auf die Wahl haben. Beide Kandidaten machen aktuell Wahlkampf in Regionen, in denen Hunderttausende bis heute in Zelten leben.