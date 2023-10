Update am Abend : Neuer Zündstoff für den Flächenbrand

25,8 Millionen. So viele Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr Bücher gekauft - ein deutlicher Rückgang von 29,9 Millionen im Jahr 2018. In der Literaturszene herrscht tiefe Unsicherheit. Der Strukturwandel in der Branche ist voll im Gange. Anders als in der Film- und der Musikindustrie sinken die Umsätze im Buchmarkt.