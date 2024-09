Update am Abend: Ampelklatsche von der FDP

Dass es bei diesem Termin heute also hoch hergehen würde, war - in Zeiten von Ampelstreit und geplatzten Gesprächen zwischen Union und Regierung - also ziemlich klar. Überraschungen gibt es trotzdem. Der Bundeskanzler etwa, sonst eher der stille Typ, wird richtiggehend laut. "Sie können es nicht, das ist die Wahrheit, mit der wir konfrontiert sind", brüllt (!) Olaf Scholz in Richtung Friedrich Merz . Der CDU-Chef sei "der Typ von Politiker, der glaubt, mit einem Interview in der Bild am Sonntag (…) die Migrationsfrage gelöst" zu haben. Das sei wirklichkeitsfern. Merz habe niemals vorgehabt, sich wirklich zu kümmern, ruft Scholz. Seine Stimme: heiser vor Ärger. Johlen im Saal.