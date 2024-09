TV-Duell Harris gegen Trump: Erst Köder, dann Nadelstiche

Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen haben sich Kamala Harris und Donald Trump in Philadelphia einen hitzigen Schlagabtausch geliefert. Dabei drängte Harris Trump in die Defensive.

Trump: "Nation, die im Sterben liegt"

Auch Donald Trump machte früh klar, mit welchem Schema er die amtierende Vizepräsidentin angreifen würde: Harris und Biden hätten "das Land mit einer verrückten Politik zerstört", so Trump. "Wir haben eine Nation, die im Sterben liegt." Millionen illegaler Flüchtlinge würden in die USA strömen und mit ihnen Gewalt, Zerstörung und Drogenkriminalität.

It’s the economy!

Emotionales Thema Abtreibung

Im weiteren Verlauf geriet Donald Trump immer wieder in die Defensive. In der Vergangenheit hatte Trump hat eine Vielzahl von Positionen und Ansichten zum Thema Abtreibung geäußert, von denen die konsequenteste lautet, dass die Abtreibungspolitik von den Bundesstaaten festgelegt werden sollte. Auf die Frage, welche staatlichen Maßnahmen er unterstütze, gab Trump keine klare Antwort.

Körpersprache als zweiter Kommunikationskanal

Die Körpersprache und Mimik beider Kandidaten ließen Rückschlüsse zu auf den Verlauf der Debatte. Während Trump meist nach vorne blickte, mal ungerührt, mal grimmig, eröffnete Harris durch Mimik eine Art zweiten Kommunikationskanal. Polterte Trump, dann lachte sie. Log oder assoziierte er frei von Thema zu Thema, so schüttelte sie den Kopf. Was Trump im Duell mit Biden noch gelang, war heute eine Stärke seiner Gegnerin - Punkt für Harris.

Persönliche Angriffe statt politischer Inhalte

Trump setzt auf persönliche Angriffe

Trumps Berater und Verbündeten hatten im Vorfeld gemahnt, er möge sich in der Debatte und in Reden auf Politik konzentrieren. Falls es eines Beweises bedurfte, wurde er an diesem Debatten-Abend öffentlichkeitswirksam erbracht: Statt auf ein inhaltliches Angebot setzte er auch im Duell auf persönliche Angriffe zum Zweck der Diffamierung seiner Gegnerin. Damit adressiert er zwar seine MAGA-Basis , die entscheidenden Unentschlossenen könnte das aber befremden.

In ihrem Schlussplädoyer wiederholte Harris den Slogan, den sie bereits bei vielen Wahlkampfauftritten verwendet hat: "We Are Not Going Back". Die Amerikaner hätten, so Harris, weit mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.