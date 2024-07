US-Wahl 2024: Schreckt Trumps Vize Vance Wähler ab?

Der Vizepräsidentschaftskandidat der Republikaner, J.D. Vance, rutscht zurzeit von einer Kontroverse in die nächste.

Der Jubel war kurzlebig. Schon kurze Zeit, nachdem der Autor und Senator von Ohio, J.D. Vance , auf dem Parteitag der Republikaner Mitte Juli zum Vizepräsidentschaftskandidaten gekürt wurde, sind seine Beliebtheitswerte in den Umfragen in den Keller gerutscht.

J.D. Vance: Kandidat der MAGA-Bewegung

Die Entscheidung für Vance war von Beobachtern weitgehend als ein Ausdruck der Siegessicherheit des Teams um Donald Trump gewertet worden. Denn von allen möglichen Kandidaten galt er als derjenige, der der "Make America Great Again"-Bewegung (MAGA) am nächsten steht.

Donald Trump hatte Vance ernannt, als sein Gegner Joe Biden hieß und ihm nach dem Schuss-Attentat eine Welle der Sympathie entgegenschlug. Trump setzt damit auf einen möglichen Vize, der seine Perspektiven teilt, statt durch eine breitere Koalition mehr Wählergruppen anzusprechen - wie es zum Beispiel der kubanisch-stämmige Marco Rubio getan hätte. Trump hat so die Möglichkeit, im Falle eines Wahlsiegs, sein Vermächtnis zu zementieren.

Nach dem Attentat auf Ex-Präsident Trump demonstrieren die US-Republikaner beim Parteitag in Milwaukee Geschlossenheit. Vizepräsidentschaftskandidat Vance hielt seine erste Rede.

Vize-Kandidat eckt bei Frauen an

Doch seit seiner Nominierung stolpert Vance von einer Kontroverse in die nächste und bringt so wichtige Wählergruppen gegen sich auf. Ein Beispiel: Weiße Frauen spielten 2016 eine zentrale Rolle bei Trumps Wahlsieg - trotz dessen frauenfeindlicher Äußerungen im Vorfeld der Wahl, die damals noch als "Locker Room Talk", also "typisches Männergeschwätz eben", abgetan wurden.