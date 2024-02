Update am Abend: Was tun gegen Gewalt an Schulen?

Das Tauziehen um Julian Assange geht in die nächste Runde. Längst gehe es in dem Verfahren um mehr als nur rechtliche Fragen, sagt der Anwalt des Whistleblowers, Sören Schomburg. Das Hohe Gericht in London will bis morgen über eine mögliche Auslieferung Assanges an die USA entscheiden. Dort drohen dem Wikileaks-Gründer bis zu 175 Jahre Haft. Anwalt Schomburg hofft aber, dass die Auslieferung noch gestoppt werden kann.