Update am Abend : Ohne Graichen

Wie Europa mit Russland abrechnen will: Der Europarat will die Zerstörungen in der Ukraine systematisch erfassen. Eine Mehrheit der 46 Mitglieder des Rats beschloss auf einem Gipfel in Reykjavik die Einrichtung eines entsprechenden Schadensregisters. Mehrere Länder, darunter Ungarn, die Türkei und Serbien, lehnen eine Beteiligung ab. Wie die Pläne genau aussehen - mehr dazu in unserem FAQ. Bundeskanzler Scholz ruft in Reykjavik derweil dazu auf, den Kontakt zu Russen jenseits der Regierung Putin nicht abreißen zu lassen.