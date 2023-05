Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagt es immer wieder, auch am Mittwoch noch einmal beim Gipfel des Europarates in Reykjavik: "Es sind keine Anforderungen da." Deutschland hat die jetzt geforderten Kampfjets nicht. Und: Deutschland kann bei diesen Anfragen auf die gerade erst beschlossene Waffenlieferung in Höhe von 2,7 Milliarden Euro verweisen. "Wir konzentrieren uns auf das, was wir tun", so Scholz. "Das ist unsere Aufgabe."