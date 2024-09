Update am Abend: Grünen-Kandidaten und Nordkoreas Hacker

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat in der Nacht bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York gesprochen. Dabei verteidigte sie die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine und warnte vor nachlassender Unterstützung. Baerbock plädierte in ihrer Rede auch dafür, dass die UN nach António Guterres zum ersten Mal eine Frau an die Spitze der Vereinten Nationane wählen sollten: "Wenn diese Organisation also Gleichheit und Gerechtigkeit in der Welt fordert, ist es längst überfällig, dass wir dies hier in New York zeigen."