Update am Morgen: Haushalt - Kein Durchbruch kein Beinbruch

Guten Morgen,

Das Kabinett, das heute in Berlin zusammenkommt, dürfte weihnachtliche Schokolade allerdings vor allem mit notwendiger Nervennahrung verbinden. Beraten wird über die notwendigen Sparmaßnahmen für den Haushalt 2024 und die notwendigen Beschlüsse. Es ist das letzte Zeitfenster, um den Haushalt noch in diesem Jahr rechtzeitig durch das parlamentarische Verfahren zu bringen.

05.12.2023 | 42:42 min

Bis zur Verkündung des Gegenteils kann also noch auf den großen Durchbruch gehofft werden. Die Häufigkeit allerdings, mit der in den letzten Tagen bei allen Beteiligten von der gebotenen notwendigen "Sorgfalt" gesprochen wurde, lässt eher vermuten, dass die Hoffnung im Verlauf des Tages verpuffen wird.

Und deshalb ist umso wichtiger, dass das Ergebnis am Ende gut begründet und ehrlich vermittelt wird. Ohne wolkige Beschwichtigungen. "Wir brauchen eine neue Bereitschaft", so hat es Alt-Bundespräsident Joachim Gauck vor einigen Tagen bei Maischberger formuliert, "mit der Bevölkerung so zu sprechen, als wäre die Bevölkerung erwachsen." Die bevorstehenden Sparmaßnahmen wären ein guter Anlass, damit anzufangen.