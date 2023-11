Update am Abend: Ampel sieht betroffen, alle Fragen offen

Bulgarische Drag Races, ultraorthodoxe Liebe in Israel, Polyamorie in den Staaten oder eine Heirat mit Jesus in Polen: Das alles sind nur Splitter der Vielfältigkeit von Beziehungen. Die Dokureihe "" wirft einen intimen Blick in die Länder dieser Welt, der viel über den Zustand einer Gesellschaft aussagt (ZDFinfo Doku, zwölf Folgen je ca. 45 Minuten). In der neuesten Folge geht es um Liebe und Sex in Italien . Im Land der Amore kriselt es. Finanzielle Sorgen machen viele junge Erwachsene zu Nesthockern.