Offener Brief an Roger Waters: "Unmoralisch"

Roger Waters bezeichnet den Hamas-Angriff als "aufgebauscht". Brian Eno verglich die jetzige Zeit mit einer "Kristallnacht". Verbreiten sie Stereotype? 17.11.2023 | 9:51 min

"Wir wissen nicht, was sie dort getan haben. Aber war es gerechtfertigt, dass sie sich der Besatzung widersetzen? Yeah." Mit diesen Worten antwortete Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters auf die Frage des US-Journalisten Glenn Greenwald, ob sich das, was die radikal-islamische Hamas am 7. Oktober getan hatte, rechtfertigen ließe.

Offener Brief an Waters: "Unmoralisch""

Am Sonntag reagierte daraufhin Gideon Levy, einer der bekanntesten Journalisten Israels, in der israelischen Zeitung Ha'aretz: "Ich bin der Letzte, der Israels Verbrechen auf die leichte Schulter nimmt, auch die, die es jetzt in Gaza begeht", schrieb er in einem offenen Brief an Roger Waters. "Aber zu bezweifeln, was [in Israel, Anm. der Red.] geschehen ist, ist offenkundig unmoralisch".