Politischer Frühschoppen in Gillamoos: Das Volksfest in Abensberg gehört zu den größten und ältesten in Niederbayern. Am Volksfestmontag treten regelmäßig hochrangige Politiker zeitgleich in mehreren Bierzelten auf und liefern sich einen Schlagabtausch. Rund einen Monat vor der Landtagswahl und nach der Entscheidung in der Causa Aiwanger am Vortag dürfte es dabei hoch hergehen.