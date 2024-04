Update am Abend: Iran, Ukraine, Nagelsmann - der Tag kompakt

Infrastruktur und Verteidigung sind durch die russischen Angriffe schwer getroffen - in der Ukraine schlagen die Folgen des monatelangen Mangels bei Artillerie und Flugabwehr voll durch, wie Christian Mölling und András Rácz in ihrer Militäranalyse schreiben. Die G7-Staaten stellen mehr militärische Hilfe in Aussicht, ohne aber konkret zu werden. In Brüssel haben auch die Nato-Verteidigungsminister über die Lage beraten, zugeschaltet war der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj . Das Ergebnis: Die Nato-Staaten wollen der Ukraine mehr Gerät zur Flugabwehr zur Verfügung stellen, kündigt Generalsekretär Jens Stoltenberg an. Er erwarte schon bald entsprechende Ankündigungen.