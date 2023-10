Update am Abend : Zwischen Hoffnung und Sorge

Deutschlands Apotheken mangelt es an lebenswichtigen Medikamenten. In Krankenhäusern werden Antibiotika knapp. Was also tun? "Die Spur - Antibiotika nicht lieferbar!" geht der Frage nach, wie das in einem Land wie Deutschland passieren konnte. Sie folgen der Spur des Antibiotikamangels von deutschen Krankenhäusern zu den großen Pharmaunternehmen bis nach Indien, wo viele unserer Medikamente hergestellt werden. (28 Minuten)