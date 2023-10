Nach den Wahlen in Hessen und Bayern: Vor allem die AfD geht als große Gewinnerin aus den beiden Landtagswahlen hervor, nachdem die Partei sowohl in Hessen als auch in Bayern kräftig Wählerstimmen dazu gewann. In Bayern geht es außerdem auch um Bundespolitik: Verspielt Markus Söder (CSU) seine Chancen auf eine Kanzlerkandidatur? Mehr dazu lesen Sie in unserer Analyse.