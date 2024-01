Update am Abend: Jemen, Den Haag, Glatteis: Der Tag kompakt

Guten Abend,

die USA und Großbritannien bombardieren Stellungen der Huthi-Rebellen im Jemen, in Den Haag äußert sich Israel vor dem Internationalen Gerichtshof zu den Völkermord-Vorwürfen, in Deutschland ist es vielerorts gefährlich glatt und bei der Bahn hapert es auch ohne Streik an der Pünktlichkeit - der Nachrichtentag kompakt: