Update am Morgen: Wie das BSW Wahlen spannend machen könnte

Gleich vier Parteien stehen da bei 5 Prozent oder darunter. Bis zu 20 Prozent der Stimmen könnten so außen vor bleiben und die Schwelle für Mehrheiten im Bundestag deutlich senken. Die Union könnte dann sogar in einem Zweierbündnis mit Grünen oder SPD regieren. Könnte. Wenn es denn so käme. Und da ist noch eine Ungewissheit: Was, wenn die Wahlrechtsreform vor Gericht Bestand hat und auch die CSU 5 Prozent der Gesamtstimmen holen muss? Was, wenn es dafür in Bayern nicht reicht?