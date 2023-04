Bei einer Bürgerbefragung in Paris stimmen 89 Prozent für ein Verbot des E-Scooter-Verleihs in der Stadt. Allerdings beteiligten sich nur 7,46 Prozent der rund 1,3 Millionen in die Wählerlisten eingetragenen Einwohner an der Abstimmung. Davon unabhängig betrachtet Paris den Ausgang der Bürgerbefragung aber als bindend. Bürgermeisterin Anne Hidalgo erklärte: "Ab dem 1. September gibt es keine Leihroller mehr in Paris."