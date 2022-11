Update am Morgen : Besuch mit schlechtem Gewissen

Am Freitag gibt es an der Nordsee und im Südwesten Schauer. Im Osten und Süden regnet es zeitweise. In den Alpen sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 1.300 Meter. Die Sonne zeigt sich nur selten, am längsten im Nordwesten. Der Wind weht mäßig aus westlichen Richtungen, an der Nordsee stark, auf den nordfriesischen Inseln mit Sturmböen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 7 und 14 Grad.