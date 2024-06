Update am Abend: Mehr Bewegung, bitte

Guten Abend,

Machtworte dringen dieser Tage eher selten aus dem Kanzleramt. Auch deshalb klingt die Kritik ungewohnt scharf, die Olaf Scholz heute in seiner Regierungserklärung an AfD und BSW richtet. Die hatten bei der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj betont übellaunig im Plenarsaal gesessen oder waren überhaupt gar nicht erst gekommen.

Es ist eine klare Abgrenzung, die der Bundeskanzler in seiner Rede zu den "Populisten und Extremisten" zieht. Es gehe nicht darum, mit ihnen in einen Wettbewerb um die Gunst der Wähler zu treten. Die Europawahlen hätten die Unsicherheit vieler offengelegt, Vertrauen und Sicherheitsgefühl seien infrage gestellt worden. Doch ein "Zurück in die gute alte Zeit" gebe es nicht, politische Perspektiven will der Kanzler jetzt aufzeigen.

Eine Steilvorlage für CDU-Chef Friedrich Merz , der Scholz sofort die Verantwortung für die ganze Misere zuspricht. Der Kanzler sei "immer noch unfähig und unwillens zur Selbstkritik und zur Korrektur". Krisen seien nicht verantwortlich für das Erstarken von Links- und Rechtsradikalismus. Wer sonst? Da liefert auch Merz kein Antworten. Aber, so schimpft er, "von keinem Land in Europa gehe derzeit so viel Unsicherheit und so viel Unklarheit aus wie von Deutschland".

Also auch hier die "Unsicherheit und Unklarheit", die Merz Deutschland attestiert. Dabei helfen Schuldzuweisungen so gar nicht weiter. Lösungen müssen her. In manchen Fällen sogar ziemlich schnell. Für die Wirtschaft, für die Politik, für die Umwelt. Wer in die kaputten Wälder Deutschlands schaut, weiß das, wer Urlaub an der Nordsee macht, ahnt es vermutlich auch.