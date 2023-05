Update am Morgen : Flaggen-Streit überschattet 8. Mai in Berlin

Wie auch immer das Gedenken in diesem Jahr aussehen wird: In zwei Jahren jährt sich der Tag der Befreiung zum 80. Mal. Die Linke fordert, dass der 8. Mai dann ein europaweiter Feiertag wird. Wäre es nicht schön, wenn Russland bis dahin den Krieg gegen die Ukraine beendet? Von mir aus gleich heute. War is over - if you want it!