Update am Morgen: Jetzt soll es eine Affäre Scholz werden

Guten Morgen,

eigentlich hat Olaf Scholz schon einen vollen Terminkalender in den kommenden Tagen. Heute Nachmittag besucht der Kanzler ein Unternehmen im Schwarzwald, das sich auf Vakuumtechnik spezialisiert hat. Und am Dienstag ist "Kultur im Kanzleramt" angesagt sowie ein Termin bei einem Möbelhersteller im baden-württembergischen Nagold.

Brief der Union an die Bundestagspräsidentin

Das durch Russland veröffentlichte Gespräch deutscher Offiziere sorgt weiter für Diskussionen und führt dazu, dass sich der Streit um Taurus-Lieferungen zuspitzt. 03.03.2024 | 2:31 min

Die Union versucht, den Druck auf den Herrn Bundeskanzler zu erhöhen. Die Abhöraffäre soll eine Affäre Scholz werden. Unter anderem wollen CDU und CSU wissen, warum der Kanzler an seinem Nein zu Taurus-Lieferungen an die Ukraine festhält.

Über eine Sondersitzung dürfte heute oder morgen entschieden werden. Die Zeit drängt ein wenig. Diese Woche ist in Berlin eine Vier-Tage-Woche. Am Freitag ist Internationaler Frauentag, in Berlin ein Feiertag. Und da dürfte dann auch der Herr Bundeskanzler nicht in den Bundestag kommen.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

03.03.2024 | 8:44 min

Was heute noch wichtig ist

Nato-Truppen üben in Polen: In einer gemeinsamen Militärübung in Polen wollen Soldaten aus zehn Nato-Ländern die Weichsel überqueren. Bei der Übung mit dem Namen Dragon 24 ("Drache") am längsten Fluss Polens sind nach Angaben der polnischen Streitkräfte 20.000 Soldaten beteiligt. Die Überquerung der Weichsel mit dem Bau einer Ponton-Brücke ist ein Test für die Zusammenarbeit der Streitkräfte zu Land, zu Wasser, in der Luft und im Cyberraum.