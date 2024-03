US-Vorwahl in Washington: Haley siegt erstmals gegen Trump

Am Dienstag, dem 5. März 2024, findet bei den Vorwahlen in den USA der Super Tuesday statt. An diesem Tag werden in so vielen Bundesstaaten Abstimmungen abgehalten, dass danach oft die jeweiligen Kandidaten der Parteien für die Präsidentschaftswahl im November faktisch feststehen.



Konkret finden Vorwahlen in 15 der 50 Bundesstaaten und in American Samoa statt. Von Maine bis Alaska und von Texas bis Kalifornien geben die Bürger ihre Stimme für ihren bevorzugten Präsidentschaftsbewerber ab.



Nach einer Übersicht der Nachrichtenagentur Reuters werden bei den Republikanern an diesem einen Tag 874 Delegierte für den Parteitag im Sommer bestimmt, das sind 36 Prozent. Bei den Demokraten von Präsident Joe Biden stehen 1.421 Delegierte auf dem Spiel, was 37,7 Prozent entspricht. Ab diesem Tag werden auch die Stimmen der US-Demokraten im Ausland - Democrats Abroad - einbezogen. Sie stellen 13 Delegierte und damit 0,3 Prozent.



Quelle: Reuters