Update am Abend: Kommt heute der "Diktator für einen Tag"?

Guten Abend,

freuen Sie sich auf die nächsten vier Jahre? Die deutsche Wirtschaft auch nicht, wie eine Bitkom-Umfrage zeigt. Sie fürchtet sich vor dem Mann, der nun wieder US-Präsident wird: Donald Trump . Noch vor 18 Uhr deutscher Zeit will Trump seinen Amtseid leisten. Um Punkt 18 Uhr beginnt seine zweite Amtszeit. Im ZDF können Sie live dabei sein, wenn Sie möchten: Antje Pieper und Elmar Theveßen begleiten die Amtseinführung in einem ZDF spezial ab 17:15 Uhr.

Was danach geschieht, könnte historisch werden. Bereits im Dezember 2023 hat Trump mit der Aussage schockiert, an seinem ersten Tag im Oval Office "ein Diktator" sein zu wollen. Und Trumps Verbündeter Steve Bannon sagt im ZDF-Interview:

Präsident Trump wird gleich loslegen. Kurz nach 12, nachdem er die Hand auf die Bibel gelegt hat, werdet ihr an diesem Tag sehen, dass er 50 bis 100 Exekutivbefehle zu allem Möglichen unterschreibt.

Auch wenn der Verfassungsrechtler Samuel Issacharoff von der New York University Schuster gegenüber betont, dass es bei Trump oft eine "große Diskrepanz zwischen dem, was er behauptet, und dem, was er tatsächlich tut" gibt und er deshalb wohl kaum wie ein Diktator handeln werde: