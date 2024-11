Update am Abend: Trump klagt, Spanien bangt, Klum als E.T.

Guten Abend,

der Rhein markiert heute eine seltsame Grenze zwischen den benachbarten Städten Mainz und Wiesbaden: Während in der Domstadt heute wegen Allerheiligen Feiertag ist und die Welt stillzustehen scheint, ist in der nur wenige Kilometer entfernten hessischen Landeshauptstadt heute ganz normaler Arbeitstag, der Einkaufstourismus brummt. Egal, ob Sie frei haben oder auf den Weg in den Feierabend sind: Wir haben für Sie den Überblick über die wichtigsten Entwicklungen des Tages.

US-Wahlkampf auf der Zielgeraden

In vier Tagen stimmen die US-Amerikaner darüber ab, wer ins Weiße Haus einziehen darf. Dort bringt jeder Tag eine neue Entwicklung. Nun verklagt Donald Trump den Sender CBS wegen eines Interviews mit seiner demokratischen Konkurrentin, das Anfang Oktober ausgestrahlt wurde und fordert zehn Milliarden Dollar Entschädigung. Der Anklage zufolge soll CBS eine konfuse Antwort von Harris zum Thema Gaza-Krieg nachträglich bearbeitet haben.

01.11.2024 | 0:26 min

Gewählt wird am 5. November, doch wann ist mit einem endgültigen Ergebnis zu rechnen? Durch das komplizierte Wahlsystem in den USA kann es Tage dauern, bis der Sieger oder die Siegerin feststeht. Bei der Wahl 2020 sorgten knappe Ergebnisse und viele Briefwahlstimmen dafür, dass erst vier Tage nach der Wahl Medien übereinstimmend Joe Biden zum Wahlsieger erklärten. Ob es dieses Mal wieder so lange dauert, hängt von vielen Faktoren ab, eine Rolle spielen etwa die Briefwahlstimmen und die Städte.

01.11.2024 | 2:21 min

Es ist außerdem nicht auszuschließen, dass Donald Trump wie damals wieder angeblichen Betrug wittert und die Ergebnisse juristisch anfechtet. Bei einem Wahlauftritt in Arizona kündigte der Republikaner ein solches Szenario bereits an und behauptete: "Das Einzige, was uns stoppen kann, ist Betrug." Gerichtsprozesse könnten die Sieger-Verkündung weiter verzögern.

31.10.2024 | 2:50 min

Alle Entwicklungen zur US-Wahl finden Sie außerdem in unserem Liveticker

Unwetter in Spanien und der Klimawandel

Die Zahl der Todesopfer nach den verheerenden Unwettern in Spanien ist inzwischen auf mehr als 200 gestiegen. Dutzende Menschen werden noch vermisst. An vielen Orten fehlen Lebensmittel, Wasser und Strom. Einwohner, freiwillige Helfer und Rettungsdienste schaffen Schlamm, Schutt und weggespülte Autos von den Straßen. Die schweren Unwetter vom Dienstag hatten vor allem in der Mittelmeerregion Valencia gewütet. Der Wetterdienst Aemet sprach von einem "historischen Unwetter".

Und Klimaforscher warnen: Katastrophen wie jetzt in Spanien werden wir in Zukunft öfter erleben. Die wärmere Atmosphäre und aufgeheizte Ozeane begünstigten extremere Niederschläge. "Solche Ereignisse mit solcher Intensität und Häufigkeit könnten man sich in Europa ohne den Klimawandel nicht erklären", so Klimaforscher Niklas Höhne vom "New Climate Institute" in Köln.

Lage im Nahost-Konflikt

Iran plant offenbar neuen Angriff auf Israel: Die Regierung in Teheran will auf die Angriffe Israels offenbar mit einem Gegenschlag reagieren. Berichten zufolge könnte die Attacke noch vor der US-Wahl am Dienstag erfolgen.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und hier im Liveblog

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Nordkorea sagt weitere Unterstützung für Russland zu: Die nordkoreanische Außenministerin Choe Son Hui hat bei einem Besuch in Moskau angekündigt, dass ihr Land Russland beim Krieg gegen die Ukraine weiter militärisch unterstützen werde.

Mehrere Tausend nordkoreanische Soldaten sollen sich in der russischen Region Kursk befinden. Präsident Selenskyj spricht von "Null" Reaktion der Verbündeten. Welche Rolle Kims Soldaten für den Kriegsverlauf spielen könnten, erklärt Militärökonom Marcus Keupp bei "Militär & Macht - die Analyse". Aus Kiew berichtet ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh.

Nachrichten | In eigener Sache : Militär & Macht - die Analyse von ZDFheute Hintergründig blicken wir mit Experten auf Militärpolitik, Verteidigungsstrategien und Machtverhältnisse. Wir setzen aktuelle Kriege wie in der Ukraine oder Nahost in den Kontext.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Bild des Tages

Heidi Klum (auf dem Bild rechts) hat ihrem Spitzamen als "Königin von Halloween" alle Ehre gemacht und ist bei ihrer berühmten jährlichen Party in New York als außerirdischer E.T. ins Rampenlicht getreten. Zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz (links), der bis auf einige Accessoires dasselbe Outfit trug, zeigte die Deutsche eine leuchtende Fingerspitze, wie das Vorbild aus dem Film-Klassiker von Steven Spielberg aus dem Jahr 1982.

Weitere Schlagzeilen

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipps für das Wochenende

Superreiche, Öl-Multis und Investoren kaufen sich Fußballklubs - am liebsten gleich mehrere. Das nennt sich "Multi Club Ownership". Viele Fans befürchten den Tod des Fußballs. Der Film "Das Spiel um Milliarden - Der Ausverkauf des europäischen Fußballs" versucht Antworten darauf zu finden, ob diese Entwicklung aufzuhalten ist und welche Ideen es für den Fußball gibt. (43 Minuten)

03.11.2024 | 43:15 min

Das Auto spaltet die Gesellschaft. Die einen lieben es: Freiheit, Technik, Design - ein Statussymbol. Andere ärgert es: überall Blech, Lärm, Gestank, Gefahr für Kinder, Fußgänger, Radfahrer. Die Doku "Risse in unserer Gesellschaft - Der Kampf ums Auto" zeigt aus der Sicht der jeweiligen Befürworter die unterschiedlichen Perspektiven und Konfliktlinien auf. (27 Minuten)

03.11.2024 | 27:08 min

Was gesunde Ernährung ist, da scheiden sich die Geister. Doch welche Rolle spielt Gemeinschaft - ist soziales Essen gesünder? Im Gespräch mit Carla, die sich künstlich ernährt, erlebt Jasmina Neudecker in der Doku "Essen - besser gemeinsam als einsam?" den Wert unseres Alltagsrituals neu. (27 Minuten)

07.10.2024 | 27:01 min

Zeit ist die einzige physikalische Größe, die nur eine Richtung kennt. Aber anders als Uhren, die immer gleiche Einheiten anzeigen, empfinden Menschen das Vergehen der Zeit unterschiedlich. "Das Rätsel Zeit - Entdeckung der Zeit" : Eine zweiteilige Dokureihe mit Harald Lesch. (2 Folgen à 43 Minuten)

03.11.2024 | 43:57 min

Genießen Sie Ihren Abend und ein schönes Wochenende!

Lukasz Galkowski und das gesamte ZDFheute-Team