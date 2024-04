Update am Morgen: Auf die Ukraine kommt es an

Die Lage an der Front bleibt hochgefährlich für die Ukraine . Für ihren Abwehrkampf fehlt es an fast allem. Das sieht man auch in Deutschland so. Deshalb wünschen sich deutlich mehr Befragte als noch im Februar, dass der Westen die Ukraine militärisch noch mehr unterstützt als bisher. Der Anteil derer, die weniger Unterstützung wollen dagegen sinkt.