Update am Abend: Raketen, Deiche, Wahlen - Der Tag erklärt

Guten Abend,

2023 ist im Endspurt. Heute kommt von uns der letzte Nachrichtenüberblick für dieses Jahr - zum Teil mit Themen, die uns das ganze Jahr beschäftigt haben. Los gehts:

Wie ist die Lage im Krieg in der Ukraine?

Russland hat die Ukraine in der Nacht und am Freitagmorgen erneut massiv mit Drohnen und Marschflugkörpern angegriffen. Quelle: dpa

Russland hat seine Luftangriffe auf die Ukraine in den letzten Tagen massiv verstärkt. Insgesamt 158 Drohnen und Raketen wurden auf das Land abgefeuer t. Ein Großteil davon wurde zwar abgefangen, nach ukrainischen Angaben wurden aber mindestens 26 Menschen getötet, mehr als 100 Menschen wurden verletzt. In Dnipro wurde unter anderem ein Geburtshaus getroffen. Unsere Reporterin Alica Jung ist genau dort und berichtet, dass die Menschen zwar unter Schock stehen, aber auch, dass sie sich nicht unterkriegen lassen:

Rund fünf Stunden später sind die Scherben schon entfernt, wurde das Blut von der Straße entfernt und die Ukrainerinnen und Ukrainer müssen schon wieder Zeigen, wie stark sie sind. Alica Jung, ZDF-Reporterin in Dnipro

29.12.2023 | 1:18 min

Diese Moral der ukrainischen Bevölkerung sieht auch der Militärexperte und Ex-Nato-General Egon Ramms. Im Interview mit ZDFheute live hat er skizziert, wie der Krieg 2024 weitergehen wird:

Halten die Deiche in den Hochwasser-Gebieten?

29.12.2023 | 1:32 min

In den deutschen Hochwasser-Gebieten bleibt die Lage angespannt. In Niedersachsen konnten bereits einige Deiche dem Druck nicht standhalten. Der Deutsche Wetterdienst sieht neue Regenfälle kommen. Unser Reporter Oliver Deuker war heute für uns auf den Sandsack-Deichen in Hodenhagen unterwegs und berichtet: Bisher können die Wassermassen noch gebändigt werden, aber:

Wenn das Wetter sich tatsächlich verschlechtert, immer mehr Wasser aus dem Harz kommt und von oben der Regen, dann weiß keiner so genau, was hier passiert. Oliver Deuker, ZDF-Reporter in Niedersachsen

Ministerpräsident Weil sieht in dem Hochwasser einen Zusammenhang zum Klimawandel und fordert, den CO2-Ausstoß dringend weiter zu reduzieren.

Gibt es Hoffnung auf eine Lösung im Nahost-Konflikt?

Im Krieg im Gazastreifen haben sich die Fronten seit dem Angriff der Hamas auf Israel dramatisch verhärtet. Israels Armee weitet nach eigenen Angaben ihre Einsätze in der Gegend um die Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens aus. Dort soll sich die Führungsspitze der Hamas versteckt halten. Das Militär hatte die Einwohner der Stadt zuvor aufgefordert, sich in Rafah nahe der ägyptischen Grenze in Sicherheit zu bringen.

28.12.2023 | 2:54 min

Gleichzeitig wird weiter nach einer Lösung gesucht, die Kämpfe zu beenden: "Die Verhandlungen gehen auf jeden Fall im Hintergrund weiter, trotz der schweren Kämpfe", berichtet ZDF-Reporterin Susana Santina aus Tel Aviv. Der israelische Geheimdienst sei in Gesprächen mit der Regierung in Katar. Ägypten hat einen Drei-Stufen-Plan vorgeschlagen, der unter anderem eine Waffenpause und die Freilassung der israelischen Geiseln vorsieht. Das Problem dabei: Die Hamas lehnt diesen Plan rigoros ab.

Insofern ist ein Ende des Krieges leider auch nach mehr als drei Monaten in weiter ferne. Susana Santina, ZDF-Reporterin in Tel Aviv

29.12.2023 | 2:19 min

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was steht an im "Superwahljahr" 2024?

29.12.2023 | 3:04 min

Am Ende will ich noch einen kleinen Ausblick auf 2024 wagen: Uns steht ein wahres "Superwahljahr" bevor - und die Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin muss da gar nicht mitgezählt werden. Die Europawahl im Sommer macht den Auftakt, und auch wenn sie manchmal belächelt wird, ist sie doch sehr wichtig, sagt die Europaforscherin Carolin Rüger bei uns im Morgenmagazin:

Ein Großteil der politischen Musik, die in Deutschland gespielt wird, wird nach europäischen Noten gespielt. Carolin Rüger, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Ansonsten freuen wir uns auf eine Fußball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland, Olympische Spiele in Paris und hoffentlich viel mehr Lösungen als neue Krisen und Probleme.

Guten Rutsch und beste Grüße,

Jan Schneider, Redakteur bei ZDFheute

Weitere Schlagzeilen

Zahlen des Tages

87 Prozent: So viele Menschen gaben in einer Onlineumfrage der Universität der Bundeswehr in München an, 2023 kein Geld für Feuerwerkskörper ausgeben zu wollen. Wer aufs Böllern zum Jahreswechsel nicht verzichten will, plant demnach, durchschnittlich 30 bis 40 Euro dafür auszugeben. Nur 20 Prozent der Befragten nannten das Feuerwerk als wichtigstes Element für einen gelungenen Silvesterabend.

Silvester in Europa: Diese Regeln gelten für Feuerwerk in anderen Ländern

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Auf die heutige Guck-Empfehlung freue ich mich schon seit Wochen: Wir haben die dritte Staffel der BBC-Dokureihe " Unsere Erde " im Programm. Die Dokus entführen in acht Folgen an die abgelegensten Orte der Erde und stellen die erstaunlichsten Lebewesen vor. Die Aufnahmen sind absolut atemberaubend und für mich schon eine Tradition für den Neujahrstag. In Episode eins geht es um Sumpfmonster und Zombiefische. Viel Vergnügen!

01.01.2024 | 43:34 min

Oder wollen Sie lieber Spannung aus Hollywood: Zwei Soldaten der US-Marine stehen vor Gericht. Sie sollen während einer Disziplinierungsmaßnahme einen Kameraden ermordet haben. Der junge Militäranwalt Daniel Kaffee soll sie verteidigen. " Eine Frage der Ehre " ist ein packender Gerichtsfilm im Militärmilieu, der mit Tom Cruise, Demi Moore und Jack Nicholson grandios besetzt ist. Der Film wurde auch für einen Oscar nominiert. (132 min, verfügbar bis 04.01.2024, Altersbeschränkung)

28.12.2023 | 132:21 min

Genießen Sie Ihren Abend!