Update am Abend: Nawalnys Austausch und Putins Wahl. Der Tag

Guten Abend,

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hält an einer Offensive in Rafah fest . Trotz Verhandlungen über eine Waffenruhe schritten die Vorbereitungen dafür voran. Israels Armee hat dem Kriegskabinett weitere Einsatzpläne und ein Plan für die Evakuierung von Zivilistinnen und Zivilisten vorgelegt.

26.02.2024 | 0:24 min

Weg frei für Schwedens Nato-Beitritt

26.02.2024 | 1:55 min

Eklat bei Berlinale schlägt weiter hohe Wellen

Die Internationalen Filmfestspiele in Berlin sind gestern zu Ende gegangen. Doch neben der Kunst sorgen vor allem die Aussagen mehrerer Preisträger zum Gaza-Krieg für Schlagzeilen. Kritisiert werden einseitige Vorwürfe gegen Israel, ohne den Terrorangriff der Hamas oder die noch immer in Gefangenschaft gehaltenen Geiseln zu erwähnen.

Stand Nawalny kurz vor einem Gefangenenaustausch?

26.02.2024 | 1:37 min

Wie Putins Wiederwahl sichergestellt werden soll

Offener Brief von Schulen in Hannover

Hilferuf an die Politik: Beleidigungen, Prügeleien, sexualisierte Gewalt - immer häufiger eskalieren Konflikte an Deutschlands Schulen. Zwei Schulen in Hannover haben nun einen Brandbrief an die Stadt und das Land Niedersachsen geschrieben. Die zwei Sozialarbeiterinnen für knapp 1.000 Schülerinnen und Schüler reichten lange nicht aus.