Israels Netanjahu: Rafah-Offensive "wird geschehen"

Vor der erwarteten israelischen Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens hat Israels Armee dem Kriegskabinett seine weiteren Einsatzpläne vorgelegt. Außerdem wurde ein Plan für eine Evakuierung von Zivilisten aus Kampfgebieten in dem Palästinensergebiet vorgelegt, wie das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu in der Nacht zum Montag mitteilte.

Die Stadt Rafah im Süden Gazas ist für Hunderttausende Menschen in den vergangenen Monaten ein Zufluchtsort geworden. Nun bereitet Israel auch dort eine Offensive vor. 13.02.2024 | 1:13 min

Elende Umstände in Rafah

Rafah, wo 1,5 Millionen Palästinenser auf engstem Raum und unter elenden Umständen Schutz vor den Kämpfen in anderen Teilen des abgeriegelten Küstengebiets suchen, wurde in der Mitteilung des israelischen Militärs nicht ausdrücklich erwähnt.

Die israelische Armee bereitet in der an Ägypten grenzenden Stadt nach eigenen Angaben eine Bodenoffensive vor, um die "letzten verbliebenen Hamas-Bastionen" zu zerstören und dort vermutete Geiseln zu befreien.

Netanjahu rechnet mit Sieg innerhalb von Wochen

Netanjahu will trotz der laufenden Verhandlungen über eine Waffenruhe die Pläne für eine Militäroffensive in Rafah zügig auf den Weg bringen. Er werde zu Wochenbeginn das Kabinett einberufen, um den Einsatzplan genehmigen zu lassen, kündigte er am Wochenende an.