Update am Morgen: Festgefahren im Stellungskrieg

Der kremlnahe Berichterstatter des russischen Staatsfernsehens, Pawel Sarubin, hatte den Ausschnitt am Sonntag auf seinem Telegram-Kanal gepostet. Er zeigt einen Kriegstreiber in Krimsektlaune - und siegessicher.

Bayern und Union beenden CL-Gruppenphase: Am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase trifft der FC Bayern heute im Klassiker auf Manchester United. Union Berlin empfängt zu Hause Real Madrid. Während die Bayern schon als Gruppensieger fürs Achtelfinale qualifiziert sind, darf Union zumindest noch aufs Überwintern in der Europa League hoffen - dafür müssten die Berliner aber gegen Madrid gewinnen.

Seit fünf Jahren ist der iPhone-Bezahldienst Apple Pay nun schon in Deutschland verfügbar. Am 12. Dezember 2018 war hierzulande der Startschuss. Viele Fachleute gingen damals davon aus, dass dies dem Bezahlen mit dem Handy, dem sogenannten Mobile Payment, einen großen Rückenwind verschaffen würde. Bislang aber machen Transaktionen via Google Pay, Apple Pay oder Garmin und Paypal nur acht Prozent des Handelsumsatzes aus.

Mit dem symbolischen Ausruf "Harambee" - was auf Swahili so viel wie "Gemeinsam voran" bedeutet - läutete Jomo Kenyatta vor 60 Jahren die Unabhängigkeit Kenias an. Am 12. Dezember 1963 wurde das ostafrikanische Land unabhängig von der britischen Krone - angeführt von Premierminister Kenyatta. Der Spruch "Harambee" ist noch bis heute auf dem Wappen Kenias zu lesen.