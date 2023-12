Israel öffnet weiteren Grenzübergang für Hilfstransporte

Der Grenzübergang Kerem Schalom in Rafah. (Archivbild)

Lastwagen mit Waren für Gaza werden künftig auch den Grenzübergang Kerem Schalom nutzen können, teilten die für Kontakte mit den Palästinensern zuständige israelische Cogat-Behörde und das Militär am Montagabend mit.

Die Stadt Chan Junis ist am stärksten betroffen von Israels Gegenangriffen. Die Terrororganisation Hamas fordert einen erneuten Gefangenenaustausch und Verhandlungen mit Israel. 11.12.2023 | 0:26 min

Lkw steuern Grenzübergang Rafah an

Die Lkw werden allerdings, wie schon beim bisher genutzten Übergang Nitzana, nicht direkt in den Gazastreifen fahren. Stattdessen steuern sie über Ägypten den Übergang Rafah an.

Israel inspiziert an seinen Grenzübergängen die Lkw, um zu verhindern, dass Waffen geschmuggelt werden. Nach Gaza können Wasser, Lebensmittel, Zelte und Medizinbedarf gebracht werden. "Wir möchten betonen, dass keine Lieferungen von Israel in den Gazastreifen gelangen", hieß es in der Mitteilung von Cogat und Armee.