Baerbock warnt: "Hunger in Gaza nährt Terrorismus"

Außenministerin Baerbock beim Besuch eines WFP-Warenlagers in Dubai: Die internationale Gemeinschaft müsse alles dafür tun, das Leid in Gaza zu lindern. 10.12.2023 | 0:24 min

Außenministerin Annalena Baerbock hat zu mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen aufgerufen. "Wir sehen auf dramatische Art und Weise nicht nur das Leid, sondern der Hunger nährt auch weiteren Terrorismus", sagte die Politikerin der Grünen am Sonntag in Dubai. Sie besuchte dort ein Warenlager, über das ein Großteil der Hilfen des Welternährungsprogramms (WFP) für den Gazastreifen läuft.

Deutschland will Hilfe für Gaza verstärken

Seit Beginn des Gaza-Kriegs habe die Bundesregierung ihre humanitäre Hilfe für die Palästinenser und vor allem die Menschen in Gaza noch einmal erhöht, sagte Baerbock. "Sie beläuft sich in diesem Jahr auf 179 Millionen Euro, und wir werden diese Hilfe weiter verstärken."

Seit dem Massaker in Israel am siebten Oktober kämpft die israelische Armee gegen die Hamas. Besonders die Zivilbevölkerung leidet unter dem Konflikt. 03.12.2023 | 1:35 min

Baerbock dankte den Vereinigten Arabischen Emiraten, die dem Welternährungsprogramm das Logistikzentrum in Dubai nach dessen Angaben kostenlos zur Verfügung stellen. "Jedes Menschenleben ist gleich viel wert, und deswegen kommt es auch auf jede Packung Ernährungskekse an, die hier verschickt wird. Es kommt auf jeden Transporter an, der in die Region kommen kann."