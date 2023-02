Update am Abend : Verhandlungen suchen oder Waffen liefern?

zwei Wochen vor dem Jahrestag des russischen Überfalls intensiviert Russland seine Angriffe gegen die Ukraine. Eine neue Angriffswelle mit Raketenbeschüssen hat das Land überzogen: Seit den frühen Morgenstunden heulen die Sirenen, die Zivilbevölkerung muss in Schutzräumen Zuflucht suchen. Gleichzeitig bahnt sich offenbar eine neue russische Offensive der Bodentruppen an. Es scheint so, als würde der Krieg immer wieder an der gleichen Stelle von vorne beginnen und sich endlos fortsetzen zu wollen. Was tun, um diesem sinnlosen Zerstörungswahn ein Ende zu setzen?