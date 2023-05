Update am Abend : Tage der Umarmung

Der Fußball, oft Quell für Parallelen in allen Lebenslagen, steuert in dieser Frage ausnahmsweise keine Erkenntnis bei. Aber weil hier irgendwie noch der Bogen zum Krimi in der Bundesliga am Wochenende gezogen werden muss: Dortmund könnte morgen in Mainz den Titel sicher klarmachen. Patzt der BVB, hätten die Bayern in Köln die Chance auf die Schale. Im Keller zittern Augsburg, Stuttgart, Bochum und Schalke - wie immer im Liveticker.