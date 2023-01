Update am Morgen : Der überlange Lambrecht-Krimi

Als Erster vor die Kameras traute sich dann gestern Lars Klingbeil, womit er auf jeden Fall Leidensfähigkeit bewiesen hat. Denn Klingbeil ist SPD-Parteivorsitzender - und damit einer der Wenigen, die sicher wissen, was da im Hintergrund wirklich los ist. Zugleich ist er in seiner Funktion auch dafür zuständig, dass nicht noch mehr nach außen dringt, als es dem Bundeskanzler lieb ist. In dieser Lage ein Interview zu geben, in dem garantiert genau die Fragen gestellt werden, die man (noch) nicht beantworten will, dürfte zu den unangenehmeren Momenten einer Politikerkarriere gehören. Wie das dann aussieht, sehen Sie bei Berlin direkt.