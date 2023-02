Update am Morgen : Was in und von Kiew erwartet wird

In Brüssel will man sich keinesfalls festlegen auf einen Zeitplan. Ja, es gibt Fortschritte, wird man sagen. Und anerkennen, dass Selenskyj sich Mühe zu geben scheint, die blühende Korruption in seinen Reihen zu bekämpfen. Aber auch sagen, dass Betrügereien und Steuerhinterziehungen in größtem Umfang ein Riesenproblem bleiben. Erst wenn das wirklich gebannt ist - was in Kriegszeiten ja kaum gelingen kann, so werden die EU-Köpfe verständnisvoll nicken - dann könnten wesentliche Schritte erfolgen.