Update am Abend: Krah, Weltraumwaffe, Leverkusen - der Tag

der unter Druck geratene AfD-Spitzenkandidat zur Europawahl, Maximilian Krah, zieht sich aus dem Wahlkampf zurück und verlässt auch den Bundesvorstand der AfD. Die Partei hat nun auch noch ein Auftrittsverbot für ihren umstrittenen Europa-Spitzenkandidaten verhängt.

Damit endet vorerst ein Wahlkampf, der wohl seinesgleichen sucht. Ende April war ein Mitarbeiter Krahs wegen Spionageverdachts verhaftet worden. Auch gegen Krah selbst laufen Vorermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Dresden prüft, ob er Geld von Russland oder China angenommen hat.

Zuletzt brachte eine Aussage zur SS von Krah selbst Marine Le Pen und ihren Rassemblement National endgültig dazu, mit der AfD zu brechen und die gemeinsame Fraktion im EU-Parlament aufzukündigen. ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann in Berlin mit einer Einschätzung:

Was bedeutet die Anerkennung Palästinas fürs Völkerrecht?

Spanien, Irland und Norwegen haben angekündigt, Palästina Ende Mai als Staat anerkennen zu wollen. Damit sind sie nicht die ersten: Die Mehrheit aller Staaten weltweit erkennt Palästina als Staat an, mehr als 140 der 193 UN-Mitglieder.

In mehreren UN-Organisationen ist der Staat Palästina bereits voll anerkannt, in den Vereinten Nationen hat Palästina den Beobachterstatus, ist also kein vollwertiges Mitglied. Was alles an einer Anerkennung Palästinas als Staat hängt, haben meine Kollegen Nils Metzger und Dominik Rzepka hier aufgeschrieben:

Hat Russland eine Weltraumwaffe im All?

Pentagon-Sprecher Pat Ryder hat bei einer Pressekonferenz öffentlich gemacht, dass Russland offenbar einen Satelliten ins Weltall geschickt hat. Nach Einschätzung der USA sei das aber nicht irgendein Satellit, sondern mutmaßlich eine Weltraumwaffe.

Dieser Satellit könne vermutlich andere Satelliten angreifen und befinde sich in einer erdnahen Umlaufbahn und in derselben wie ein Satellit der US-Regierung. Ähnliche Starts der Russen habe es bereits 2019 und 2022 gegeben.

Neben Ambitionen im All hat Russland auch Ambitionen zur See. "Putins Ziel ist es, die Kontrolle über die Ostsee zu erlangen", warnt Schwedens Armee-Chef Micael Byden. Er befürchtet nicht nur russische Übergriffe, sondern auch Gefahren durch marode Öltanker.

Auch beschlossen die russischen Behörden offenbar, die Hoheitsgewässer des Landes in der Ostsee nahe der Staatsgrenze zu Litauen und Finnland zu verändern. Ein weiterer "Nadelstich" gegenüber den baltischen Staaten und Finnland, wie ein Experte meinem Kollegen Jan Schneider sagte. Russland wolle damit "Unsicherheit schüren":

Und auch an Land versucht Putin an der Stabilität der EU zu rütteln. So arbeiten Russland und Belarus einem Medienbericht zufolge wieder verstärkt daran, Migrantinnen und Migranten Richtung Europa zu schleusen. Die Zahlen von Menschen, die über diese Länder kamen, seien zuletzt wieder angestiegen. Das berichteten die "Süddeutsche Zeitung" und WDR und NDR am Mittwoch.

Auch bei ZDFheute live geht es heute um Putins Ambitionen zur See und im All. Start ist 19.30 Uhr.

Nutzt Trump die Sprache Hitlers?

Das hat US-Präsident Joe Biden seinem Kontrahenten im Wahlkampf um das Präsidentenamt vorgeworfen. Grund ist ein Video von Trump , in dem er fiktive Zeitungsartikel zeigt, die von seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl handeln. In einer der Schlagzeilen war unter anderem von der Schaffung eines "geeinten Reiches" die Rede. Der Clip wurde später wieder von seinem Account entfernt.

Trumps Team erklärte auf Anfrage, das Video stamme von irgendeinem Account und sei von einem Mitarbeiter, "der das Wort offensichtlich nicht gesehen hat", auf Trumps Account verbreitet worden. US-amerikanische Medien gehen offenbar eher von einem Bezug auf den Ersten Weltkrieg aus.

Gewinnt Leverkusen heute Abend in der Europa League?

Das entscheidet sich ab 21 Uhr. Gegner ist Atalanta Bergamo, die Werkself gilt als Favorit. Trainer Xabi Alonso rechnet seiner Mannschaft gute Chancen aus:

Mit dieser Stimmung, mit dieser Energie gibt es Gründe, optimistisch zu sein. Xabi Alonso

Die Geschlechtskrankheit Syphilis ist bei den 15- bis 49-Jährigen von rund 7,1 Millionen im Jahr 2020 auf acht Millionen im Jahr 2022 gestiegen. Das hat die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärt.

Die größten Zuwächse wurden auf dem amerikanischen Kontinent und in Afrika verzeichnet. 230.000 Menschen starben im Jahr 2022 an er Krankheit. Die WHO schlägt Alarm, weil generell beim Kampf gegen sexuell übertragbare Krankheiten Rückschritte zu beobachten sein.

Distickstoffmonoxid (N2O), bekannt als Lachgas, wird immer häufiger als Rauschmittel eingesetzt. Das besorgt die Politik und auch Hausärztinnen und -ärzte, die sich nun für eine strengere Regulierung einsetzen.

Als Playboy Henry Lucy begegnet, ist es um ihn geschehen. Sie ist seine absolute Traumfrau - und erwidert seine Gefühle! Doch am nächsten Tag folgt der Schock: Sie kann sich plötzlich an nichts mehr erinnern. Denn Lucy leidet seit einem Unfall an einer Störung des Kurzzeitgedächtnisses. Und so bleibt Henry (gespielt von Adam Sandler) in "50 erste Dates" nichts anderes übrig, als seine Angebetete (Drew Barrymore) jeden Tag wieder neu von sich zu überzeugen. (94 Minuten)

Ein Kind verschwindet - für alle Eltern ein absoluter Albtraum. Während die Polizei mit Hochdruck nach dem Kind sucht, wird ein zweiter Junge vermisst. In der True-Crime-Serie "XY gelöst" spricht Sven Voss über die schwierigen Ermittlungen in dem Fall und wie sie dem Täter auf die Spur kamen. Die erste Folge der neuen Staffel "Doppelleben eines Mörders" ist nun online. (44 Minuten)

