Update am Abend: Tierwahl und Tierwohl

Eminem gilt als der erfolgreichste Rapper aller Zeiten. Dabei ist Marshall Mathers, so Eminems Geburtsname, eigentlich ein schüchterner, introvertierter Junge aus schwierigem Elternhaus in Detroit. Doch mit seinem Alias als Rüpel-Rapper "Slim Shady" kämpft Mathers sich hoch zum Rap-Olymp. "The True Story of Eminem" beleuchtet das Leben des Musikers, der bis heute zu den erfolgreichsten Playern der Musikindustrie gehört.