Corona-Politik : Chinas gefährlicher Kurswechsel

Vor zwei Wochen war es eine der größten Sorgen: sich mit Corona infizieren. Die einen hatten vor allem Angst davor, was die staatlichen Behörden mit einem anstellen würden: Muss ich in eine dieser Massenunterkünfte, wo 24 Stunden am Tag das Licht brennt und es nicht genug zu essen gibt? Wenn ich von Männern in weißen Schutzanzügen abgeholt werde, werden sie meine Wohnung mit Desinfektionsmittel einsprühen und was passiert mit meinem Haustier?