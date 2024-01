Zahlen des RKI: Corona-Welle flacht ab

Ob Corona oder Grippe, die Zahlen von akuten Atemwegserkrankungen steigen von Woche zu Woche weiter an. Dadurch werden auch die Arzt-Praxen vor eine echte Belastungsprobe gestellt. 21.12.2023 | 2:43 min

Abkömmling der Omikron-Variante grassiert

Am häufigsten wird in stichprobenartigen virologischen Untersuchungen Influenza A(H1N1)pdm09 gefunden. Dieser Subtyp trat während der Grippe-Pandemie 2009 erstmals auf: als sogenannte Schweinegrippe. Er zirkuliere laut RKI seitdem auch saisonal in Deutschland, zuletzt deutlich in der Saison 2018/19.

In Deutschland verbreitet sich eine Corona- und Grippewelle. Rund jeder Zehnte hat Husten, Schnupfen und anderen Erkältungskrankheiten. Tendenz steigend. 21.12.2023 | 1:47 min

Geringe Gefährdung für Öffentlichkeit

Dr. Christoph Specht infomiert über die Grippe-Saison 2023. 04.10.2023 | 5:55 min

Das Risiko für die öffentliche Gesundheit stufte die WHO in einer ersten Einschätzung zu JN.1 anhand der zunächst begrenzten Datenlage aber als gering ein. Erwartet wurden zwar vermehrt Fälle - vor allem in Ländern, in denen Winter ist. Mit einem Versagen der Grundimmunität in der Bevölkerung und der derzeit genutzten Booster-Impfstoffe in Hinblick auf Schutz vor schweren Verläufen rechnete die WHO aber nicht.