"Starsky & Hutch"-Star David Soul gestorben

Berühmtheit durch "Starsky & Hutch"

David Soul wurde in Chicago in den USA geboren; 2004 erhielt er die britische Staatsbürgerschaft und lebte nach seiner Hochzeit mit Helen Snell in Großbritannien.

Internationale Berühmtheit erlangte der Schauspieler, der auch als Regisseur und Produzent tätig war, in der zwischen 1975 und 1979 in den USA und 1978/79 auch in Deutschland ausgestrahlten Krimiserie "Starsky & Hutch".

Gastauftritt in "Starsky & Hutch"-Remake

Auch Karriere als Musiker

Zu sehen war Soul auch in den US-Fernsehserien "Here Come The Brides" und "The Yellow Rose" sowie im Film "Magnum Force". Neben der Schauspielerei startete Soul auch eine Karriere als Musiker und veröffentlichte fünf Alben. Seine Songs "Don't Give Up On Us" und "Silver Lady" landeten 1976 und 1977 auf Platz Eins der britischen Charts.