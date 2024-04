US-Waffenlieferung: Wozu braucht die Ukraine ATACMS-Raketen?

Trotz der ATACMS-Lieferung der USA bekräftigt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seine Taurus-Absage. Was die Marschflugkörper der Bundeswehr mit einer Reichweite von 500 Kilometern angehe, "wird sich meine Entscheidung nicht ändern", sagte Scholz am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak in Berlin. "Meine Entscheidung ist sehr klar, was das eine Waffensystem betrifft", sagte er mit Blick auf Taurus.