Deutschland warnt Syriens "Folterknechte": "Sind wachsam"

Insgesamt halten sich aktuell rund 975.000 Syrer in Deutschland auf.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) warnt alle Unterstützer der gestürzten syrischen Herrscherfamilie al-Assad, in Deutschland unterzutauchen.

Der "Bild am Sonntag" sagte die Politikerin:

Wer von Assads Folterknechten darüber nachdenken sollte, jetzt nach Deutschland zu fliehen, dem kann ich nur klar sagen: Wir ziehen all die Schergen des Regimes mit der vollen Härte des Gesetzes für ihre furchtbaren Verbrechen zur Rechenschaft.

Nach dem Sturz des Machthabers Assad ist er der starke Mann in Syrien: Abu Muhammad al-Dschulani, Chef der islamistischen HTS-Miliz. Auf dem Weg zur Macht gibt er sich moderat.

Faeser: Kontrollen an allen Grenzen

In Syrien hat eine Rebellenallianz unter Führung von Islamisten die Macht übernommen. Der gestürzte Machthaber Baschar al-Assad ist mit seiner Familie nach Russland geflohen. Unter seiner Herrschaft wurden Zehntausende unrechtmäßig inhaftiert; Unterdrückung und Folter waren alltäglich.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verwies auf Kontrollen der Sicherheitsbehörden an allen Grenzen.

"Wenn Schergen des Terrorregimes von Assad versuchen sollten nach Deutschland zu fliehen, dann müssen sie wissen, dass kaum ein Staat ihre Verbrechen so hart verfolgt wie Deutschland. Das sollte davor abschrecken, diesen Versuch zu wagen", sagte Faeser der Zeitung.

Tausende Syrer versammelten sich in Damaskus und feierten ihre neu gewonnene Freiheit nach dem Sturz Assads. Für den Moment überwiegt die Freude - ob das so bleibt, ist ungewiss.

Gewerkschaften: Syrische Arbeitskräfte werden gebraucht

In der Debatte über eine mögliche Rückkehr von Hunderttausenden Syrern, die hierzulande aufgenommen wurden, wies Verdi-Chef Frank Werneke darauf hin, dass viele gebraucht werden. "Sei es in der Pflege, in Krankenhäusern, bei Post- und Paketdiensten, im Versandhandel oder vielen anderen Berufen."