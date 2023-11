Baerbock: Deutschland zu Hilfe für Palästinenser bereit

Außenministerin Baerbock vor neuen Krisengesprächen in Jordanien, Israel und in den Libanon.

Mit dem Geld sollten internationale Organisationen wie das Welternährungsprogramm, das UN-Kinderhilfswerk Unicef und vor allem das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) unterstützt werden, kündigte Baerbock am Donnerstagabend bei einem Auftritt mit ihrem jordanischen Kollegen Aiman al-Safadi in Jordaniens Hauptstadt Amman an.

Leid der Zivilbevölkerung in Gaza

Wann öffnet Ägypten die Grenze nach Gaza für Hilfslieferungen? ZDF-Reporterin Golineh Atai berichtet aus Kairo. 20.10.2023 | 2:43 min

Bereits vor ihrem Abflug zu einer neuen Runde von Krisengesprächen nach Jordanien, Israel und in den Libanon hatte sie erklärt, die Zivilbevölkerung in Gaza leide enorm. Baerbock betonte:

Baerbock erhofft Freilassung der Hamas-Geiseln

Der deutsche Verteidigungsminister und die deutsche Außenministerin sind aktuell in diplomatischer Mission im Nahen Osten unterwegs. Michael Bewerunge berichtet aus Tel Aviv. 19.10.2023 | 1:02 min

Um die Unterstützung für die Zivilbevölkerung in Gaza zu koordinieren, habe sie eine Sondergesandte für Fragen der humanitären Hilfe im Nahen Osten ernannt, teilte Baerbock mit. Deutschland stehe bereit, umfassend Hilfe zu leisten. Man arbeite zugleich intensiv daran, dass deutsche Staatsbürger so rasch wie möglich aus Gaza ausreisen könnten.

"Terroristisches Kalkül": Israels Annäherung mit Nachbarländern gefährden

Die Bundesaußenministerin trift in Amman auch ihren jordanischen Kollegen Aiman al-Safadi zu einem Gespräch. Am Freitag wollte sie nach Israel und anschließend in den Libanon reisen. Baerbock betonte das Recht Israels, sich gegen den Hamas-Terror zu verteidigen - "in dem Rahmen, den das Völkerrecht für solche Ausnahmesituationen vorgibt".