Baerbock in Nahost: "An den kleinsten Schräubchen drehen!"

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock landete am Montag in Tel Aviv.

Auf dem Fuße folgt sie ihrem US-Kollegen Blinken, der gerade erst vor Ort war. Seine Botschaft gilt es zu verstärken: Humanitäre Feuerpause jetzt! Ohne sie ginge gar nichts voran. Bis zum Beginn des Ramadan wollte man die erreichen, doch es gelang nicht . Nun gab es am Wochenende erneut Verhandlungen in Katar, unklar, ob sie beide Seiten einander näher brachten.

Konflikt in Nahost: Mühsames Vor und Zurück

In Baerbocks Besuch platzt die Meldung der UN-Resolution, der Sicherheitsrat fordert erstmals eine sofortige Waffenruhe in Gaza. "Erleichtert" nimmt Baerbock die Nachricht auf, und ist doch besorgt. Schließlich will Israel aus Wut über die Enthaltung der USA nun nicht mehr wie geplant eine Delegation nach Washington schicken . Es ist ein mühsames Vor und Zurück in diesem Konflikt.

Nuanciertere Tonlage gegenüber Israels Regierung

Erster Stopp der Außenministerin war am Morgen Kairo, ein Gespräch mit dem ägyptischen Außenminister. Ägypten spielt eine zusehends größere Rolle in den Verhandlungen, dazu als südlicher Nachbar mit Blick auf den Rafah-Grenzübergang zu Gaza.

Ihr Statement in Kairo vor dem Abflug Richtung Tel Aviv nutzt sie für klare Botschaften Richtung israelischer Regierung. Die Tonlage von Baerbock hat sich nicht verändert, sie wird aber klarer, nuancierter in ihrer Ausrichtung. Vergleicht man ihre Aussagen von heute mit denen aus der Zeit kurz nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober, in denen sie hauptsächlich betonte, an der Seite Israels zu stehen, so ruft sie heute dazu auf, beide Seiten zu sehen.