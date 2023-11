Dritte Hilfslieferung erreicht Gazastreifen

Vor der Lieferung in den Gazastreifen werden die Hilfsgüter von UN-Mitarbeitern kontrolliert. Erst dann dürfen sie auf palästinensischen Lastwagen in den Küstenstreifen fahren. Die ägyptischen Lkw liefern die Güter deshalb nur bis in den Transitbereich der Grenze und fahren nicht in den Gazastreifen.