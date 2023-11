Ex-Premier Barak: Kein Frieden, "wenn wir nicht gewinnen"

Israels Ex-Premierminister Ehud Barak sagt, das Land sei entschlossen, die Hamas militärisch und politisch auszuschalten. 15.10.2023 | 4:42 min

Herr Barak, Sie waren Kommandeur. Ein Kommandeur von israelischen Streitkräften im ersten Libanon-Krieg. Das war ein Krieg, der sehr lange dauerte und am Ende Chaos hinterlassen hat im Libanon Israel hat jetzt gerade, in der Vergangenheit gerade eben sehr viel Leid erfahren, und bringt jetzt aber auch Leid für die Zivilbevölkerung in Gaza. Wie kann dieser Teufelskreis gestoppt werden und müsste man ihn auch nicht irgendwann stoppen?

So einen barbarischen Angriff hat es noch nie gegeben in der Geschichte Israels. Das war der schlimmste Schlag, den das Land je erlitten hat.

Das Äquivalent, also nur von den Toten her betrachtet, die 1.300 Menschen, vor allen Dingen Zivilisten, die umkamen, die massakriert wurden - das wären, wenn 10.000 Deutsche, wahrscheinlich mehr als das, getötet worden wären. Das war also ein schlimmer Schlag in 24 Stunden. Man kann das nicht vergleichen.

Es stimmt, wir halten uns an das Völkerrecht. Aber jeder [Palästinenser], der weiß, dass in seiner Nachbarschaft oder an seinem Arbeitsplatz irgendwelche Aktivitäten waren, heute oder in der Vergangenheit, in den letzten zwei Jahren, der muss wissen: Er wird zum Ziel ...