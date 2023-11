Militärexperte zu Feuerpause: Nur bedingter Nutzen für Hamas

Israel und die Terrororganisation Hamas haben sich auf eine Verlängerung der Feuerpause geeinigt. Militäranalyst Hendrik Remmel vom German Institute for Defence and Strategic Studies (GIDS) beobachtet den Konflikt in Nahost und die neue Eskalation am 7. Oktober, als bei dem Terrorangriff der Hamas auf Israel mehr als 1.200 Menschen getötet wurden.