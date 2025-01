Gaza-Deal: Geisel-Familien zwischen Hoffen und Bangen

Demonstration zur Freilassung der Geiseln in Gaza vor der Residenz von Regierungschef Netanjahu in Jerusalem.

Auch nach der Einigung auf eine Waffenruhe im Gaza-Krieg bangen die Familien der Geiseln weiter. Sie sehnen sich nach Klarheit über das Schicksal ihrer Angehörigen, die am 7. Oktober 2023 von der islamistischen Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden.

Geisel-Familien: Endlich wissen, ob sie zurückkommen

"Die Tage sind schrecklich für uns", sagt Jafit Zailer und bricht in Schluchzen aus. Sie bangt um vier Angehörige, darunter zwei kleine Kinder, in der Gefangenschaft der Hamas. Sie wünsche sich nichts mehr, als endlich zu erfahren, ob sie zurückkommen. "Ich möchte jetzt wissen, ob es ihnen gut geht oder nicht", sagt Zailer. Sie äußerte sich, noch bevor erste Berichte über eine Einigung auf eine Waffenruhe die Runde machten.

Doch selbst wenn die Waffen endlich schweigen, könnte sich das Leid der Geisel-Angehörigen und der Palästinenser im Gazastreifen hinziehen. Die Familien der Geiseln wissen nicht, ob ihre Angehörigen noch am Leben sind. Viele werden auf eine spätere Phase des Abkommens warten müssen, die noch ausgehandelt werden muss.

Gaza: Große Gebiete unbewohnbar

Krieg könnte jederzeit wieder aufflammen

Sollten allerdings die Gespräche über die zweite - und schwierigere - Phase des nun ausgehandelten Waffenruhe-Abkommens scheitern, könnte der Krieg wieder aufflammen und noch mehr Tod und Zerstörung in das Küstengebiet bringen.

Dann müssten auch die Familien der Geiseln länger auf Aufklärung warten. Etwa 100 Geiseln werden noch immer im Gazastreifen vermutet, darunter Zivilisten und Soldaten sowie etwa ein Dutzend Ausländer aus Thailand, Nepal und Tansania. Das Militär geht davon aus, dass mindestens ein Drittel der verbleibenden Geiseln, möglicherweise auch die Hälfte, nicht mehr am Leben ist.

Männliche Gefangene kommen erst in Phase zwei frei

Soldaten und andere männliche Gefangene sollen in der zweiten Phase freigelassen werden. Herut Nimrodis Sohn wurde am 7. Oktober aus seinem Militärstützpunkt verschleppt. Der jetzt 20-jährige Soldat wird in der ersten Phase des Abkommens nicht berücksichtigt.